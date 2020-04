Este domingo, dia 26, Luciana Abreu partilhou nas redes sociais uma mensagem cujo tema principal foi o amor. Na sua conta de Instagram, a artista publicou uma fotografia, onde a sorrir, surge abraçada a uma amiga. Posteriormente, na legenda da imagem, escreveu um texto de inspiração para esta época.

"Existem pessoas que têm medo da vida, elas refugiam-se em si mesmo, guardando rancores, remorsos, problemas, são como uma flor que não desabrochou, não recebem a luz do dia, apenas vivem na escuridão da noite. Amar.... o amor... Todos os dias temos a possibilidade de encontrar o amor. Não importa como foi o dia de ontem, não importa como foi o nosso passado, o grande amor de Deus aceita-nos, sem nenhum tipo de pergunta ou questionamento", refere.

"Um vez vivendo dentro desse amor, entendemos onde errámos, e conseguimos mudar. Agora a flor desabrocha e não só recebe como tem luz, porque o amor é a base de tudo. Através do amor vem a Fé, com a Fé vem a Esperança e com ela tudo se renova, tudo muda, tudo se torna mais simples e mais leve. Então se o amor é a base de tudo, o principio e o fim, a solução está em amar", completa.

Eis a publicação.

