Luciana Abreu aceitou o desafio e em 24 horas lançou uma música, 'Fé', com os meios possíveis para a concretização da mesma. O videoclipe do tema foi já publicado no YouTube e conta com várias imagens pessoais de Luciana Abreu com a família - em especial com as filhas Lyanni, de sete anos, Lyonce, de oito, e as gémeas Amoour e Valentine, de dois - "e que mais marcaram a sua vida".

De acordo com o comunicado enviado às redações pela agência da cantora e atriz, esta canção chega na sequência do projeto gospel que Luciana Abreu iniciou com o nascimento prematuro das filhas gémeas. "Num momento globalmente delicado, a artista retoma este projeto para oferecer a todos os seguidores e a todos aqueles que estão em isolamento social, um tema encorajador e de esperança", acrescenta o mesmo.

A nota refere ainda que a voz da música foi "gravada através de um telefone" e promete que "depois desta experiência, e depois desta tempestade, haverá uma versão ainda mais completa, além de outras novidades".

As receitas deste novo tema "reverterão a favor de uma instituição de saúde", e o nome da mesma será revelado em breve.

Uma novidade que Luciana Abreu quis partilhar com os que a seguem no Instagram, onde fez um direto para falar da mesma. No entanto, as protagonistas do momento acabaram por ser as filhas mais novas, que 'derreteram' os fãs. Veja no vídeo da galeria como as pequena Amoour e Valentine estão crescidas.

Veja ainda na publicação abaixo o resultado deste gesto solidário de Luciana Abreu:

Recorde-se que o artista Ivo Lucas também decidiu lançar um novo single, ‘Soubesse Tudo’, e oferecer as receitas digitais ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

