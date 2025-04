Luciana Abreu tem nas filhas mais novas, as gémeas Amoour e Valentine, as descendentes da sua carreira artística.

Através das redes sociais das meninas, atualmente com sete anos, a página 'lucynettes' vai mostrando que as crianças tem jeito para o mundo do espetáculo.

Esta terça-feira foi partilhado um vídeo onde Amoour aparece a cantar um fado de Amália Rodrigues.

"Adoramos cantar muitos tipos de música, mas o fado está entre as nossas preferidas. Adoramos a Amália Rodrigues", pode ler-se na legenda da publicação.

Leia Também: Luciana Abreu declara-se a mulher especial: "Minha comadre amada"