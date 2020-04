Ivo Lucas não conseguiu ficar indiferente às dificuldades que vivem os profissionais de saúde portugueses e, nomeadamente, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e decidiu ajudar da melhor forma que sabe: usando o seu talento.

Com uma música nova pronta a sair, o single ‘Soubesse Tudo’, o cantor decidiu aproveitar esta época para o lançamento do tema e oferecer as receitas digitais ao SNS.

‘Soubesse Tudo’ é um balada imperdível onde o artista escreve uma carta aos fantasmas do passado. Para ouvir este tema e, claro, para ao mesmo tempo ajudar o Serviço Nacional de Saúde, esteja atento ao lançamento marcado para hoje, sexta-feira, dia 10 de abril.

