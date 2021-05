Sophie, condessa de Wessex, participou recentemente numa videochamada com Sarah Jane Cale, a fundadora do site Positive Menopause - plataforma de aconselhamento sobre a menopausa -, e falou abertamente sobre esta fase que afeta as mulheres de meia idade.

"Realmente, deveríamos comemorar o facto de não termos mais períodos menstruais - deveria ser uma libertação, mas parece uma prisão É descrito como algo incrivelmente negativo", afirmou a mulher do príncipe Eduardo, o filho mais novo da rainha Isabel II.

Sophie, de 56 anos, admitiu ainda que a menopausa é o momento em que muitas mulheres ganham perceção de que estão a envelhecer e a perder algumas capacidades, o que pode tornar esta fase ainda mais difícil.

Por outro lado, constatou que o tabu em torno da menopausa deve começar a ser desconstruído, nomeadamente na educação das meninas. A nora da monarca britânica defende que se deve explicar às jovens que a menstruação tem um início e um fim na vida das mulheres.

"Todas nós falamos em ter bebés, mas ninguém fala da menstruação e da menopausa. Porquê?", questionou-se.

"É algo que acontece connosco 12 vezes por ano, é algo incrivelmente normal, mas é algo que é tabu e acho que está na hora de dizer basta, precisamos trazer este tema para cima da mesa e conversar sobre isto", frisou por fim.

