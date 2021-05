Foi há cerca de um ano que Meghan Markle e o príncipe Harry se mudaram definitivamente para os Estados Unidos, sendo a Montecito, na Califórnia, a sua atual morada. A chegada dos duques de Sussex causou, como seria de esperar, burburinho extra a esta zona e que o diga Rob Lowe.

O ator é um dos vizinhos do casal e, em declarações ao E! News, comentou como tem sido a experiência.

Lowe afirmou que Harry e Meghan atraíram muita atenção à "pequena cidade adormecida" onde vive há 26 anos. "Uma vez que a realeza se mude para o seu bairro, o bairro nunca mais será o mesmo", atirou ainda.

Com boa disposição, o ator rematou o tema com alguma ironia: "Agora que a realeza está aqui, a boa notícia é que os valores das propriedades aumentaram, a má notícia é que a fila é mais longa no Starbucks".

