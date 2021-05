Príncipe Harry mostrou a sua tristeza pelo facto do filho, Archie, de dois anos, nunca vir a ter a possibilidade de conhecer a avó, a princesa Diana.

Na série documental da 'The Me You Can't See', que produziu juntamente com Oprah Winfrey, o duque de Sussex afirmou: "Tenho uma foto dela no berço do Archie e uma das primeiras palavras que ele disse - para além de mamã e papá, foi avó", notou, visivelmente orgulhoso.

"É a coisa mais amorosa, mas ao mesmo tempo, deixa-me realmente triste porque ela deveria estar aqui", notou.

Nesta conversa, Harry falou abertamente sobre os problemas por que passou e a necessidade que teve em recorrer a ajuda psicológica para os enfrentar.

