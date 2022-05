Liliana Rodrigues recebeu uma nova prova de amor do namorado. A poucos meses do casamento, Bruno Khalifa tatuou o nome da ex-'Love on Top' e a data do início do namoro.

"Tatuei o meu boy com a data do nosso namoro, agora, além da minha cara tatuada, tem também o meu nome e a data", conta Liliana ao mostrar na rede social Instagram um vídeo do momento em que tatuou o namorado.

A ex-participante do 'Love on Top', da TVI, e Bruno casam-se no dia 6 de agosto deste ano. O casal reconciliou-se recentemente depois de terem passado um ano separados.

