Liliana Rodrigues revelou novos pormenores sobre o casamento com Bruno Khalifa.

A antiga concorrente do 'Love On Top' partilhou na sua conta oficial de Instagram os convites de casamento que entregou aos convidados e desta forma fez saber que a cerimónia vai realizar-se no dia 6 de agosto.

A partilha sofreu, contudo, um pequeno percalço. Numa primeira instancia, Liliana e o noivo deixaram à vista os números de telefone de ambos, disponíveis nos convites, e foram alvo de brincadeiras inconvenientes.

"Infelizmente ontem tive que eliminar esta publicação porque ao ampliar a imagem dava para se reparar no meu contacto telefónico e também no do Bruno. Devido a isso, algumas pessoas começaram-nos a telefonar ao invés de nos alterem sobre o sucedido. Preferiam tirar os contactos e assumir a falta de respeito em ligar-nos sem qualquer consentimento", realça a jovem ao voltar a mostrar os convites mas agora com os números de telefone tapados.

Liliana e Bruno, recorde-se, reconciliaram-se recentemente depois de terem estado separados cerca de um ano.

