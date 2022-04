Liliana Rodrigues, antiga concorrente do 'Love On Top', decidiu marcar a data do casamento um mês depois de ter-se reconciliado com Bruno Khalifa. A novidade é anunciada nas redes sociais do casal, que esteve mais de um ano separado.

"O amor vence sempre. Tão pura e tão verdadeira esta frase quanto aquilo que sentimos um pelo outro, sentimento esse que não queremos que se volte 'a perder'. E por esse mesmo motivo, decidimos com muita certeza e vontade que vamos finalmente casar-nos", lê-se na legenda de um vídeo dos pombinhos, gravado para anunciar a data do casamento.

"É verdade. O nosso casamento irá realizar-se este ano, no mês de agosto. A sensação é tão única que nem por palavras eu vos consigo descrever a emoção e a felicidade que eu sinto", realça a jovem.

"Só de saber que daqui a sensivelmente três meses e meio eu irei entrar pela porta da igreja e fazer as juras de amor mais puras que existem na vida, os meus olhos enchem-se de lágrimas. Saber que vou casar com o homem da minha vida e para a minha vida, com a minha alma gémea", nota, por fim, radiante com a novidade.

