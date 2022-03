Liliana Rodrigues, conhecida ex-concorrente do programa 'Love On Top', reconciliou-se com o ex-noivo, Bruno Khalifa. A novidade foi anunciada nas redes sociais de ambos, onde trocam agora declarações de amor.

"Amo-o como nunca amei ninguém. Na verdade, o amor nunca morreu", assegura a jovem.

"Nunca deixei de o amar", reforça ainda numa outra partilha, onde explica que apenas agora voltou a sentir-se "feliz e realizada".

Leia Também: Seis anos de transformação. Sofia Buinho orgulhosa da nova forma física