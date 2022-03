Sofia Buinho, antiga concorrente do 'Love On Top', da TVI, impressionou os seus seguidores do Instagram ao partilhar na rede social as imagens que comprovam a transformação física pela qual passou nos últimos anos.

"Seis anos de mudanças de hábitos alimentares, ginásio", realça a jovem, agora com 30 anos, ao comparar imagens atuais com outras onde tinha apenas 24 anos.

A ex-'Love On Top', que além do ginásio e alimentação teve a ajuda da cirurgia estética para ter o corpo com que sempre sonhou, assegura ter agora mais autoestima e confiança.

"Se não te sentes bem contigo, vai à luta, muda o que não gostas em ti. O corpo é moldável, a alma é que não. Se eu consegui, tu também consegues", realça.

Veja na galeria as imagens que ilustram a transformação de Sofia Buinho.

