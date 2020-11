Depois de no passado mês de outubro ter revelado que a cunhada está a lutar contra o cancro, Noémia Costa decidiu recorrer às redes sociais para partilhar novas informações sobre esta batalha.

"É público que a minha cunhada foi diagnosticada com cancro da mama", começou por dizer nas suas página de Instagram e Facebook.

"Depois de longos meses de luta e do apoio incondicional do meu irmão Luís, que nunca virou as costas à dor nem à luta da sua mulher, hoje finalizou todos os tratamentos. Sabemos que existe ainda um caminho a percorrer, mas também sabemos que Deus está presente nas nossas vidas", disse.

"No meio de tudo isto e de esta horrenda pandemia a Filipa Costa foi avó e lutou com muita determinação. Deus É contigo estamos juntos. O melhor está para vir", rematou.

Leia Também: Dia de grandes emoções: Marco Paulo regressa ao palco no 'Casa Feliz'