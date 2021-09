"Hoje recebi esta mensagem de uma mãe. E todas as mães querem e fazem o melhor para os seus filhos". Estas foram as primeiras palavras de Noémia Costa numa publicação que fez na sua página de Instagram, este sábado, 25 de setembro.

A atriz recebeu um pedido de ajuda nas redes sociais e fez questão de partilhar a mensagem com os seguidores

"Vamos ajudar a divulgar a história da Guerreira Maria Clara. Isto não é uma notícia sobre mim, nem sobre o meu trabalho, mas eu peço-vos de coração que a divulguem ao máximo. A vida só faz sentido se fizermos sentido na vida dos outros. Posso contar convosco?! Agradeço de coração", acrescentou, partilhando de seguida a referida mensagem que recebeu da mãe da pequena Maria Clara.

Segundo Carina Mendes, mãe da menina que tem neste momento nove meses, a bebé foi diagnosticada com uma "doença rara degenerativa, atrofia muscular espinhal tipo 1, no dia 19 de abril".

"Ela já fez o medicamento, graças a Deus está a reagir tão bem. Mas as terapias são muito caras - os bebés que tem atrofia muscular espinhal tem de fazer fisioterapia todos os dias. Estamos a angariar o máximo de dinheiro possível para lhe dar todos os tratamentos possíveis. Não peço que contribua com dinheiro mas com a divulgação, com a partilha da página dela. Quem sabe a sua partilha não chega a um médico que nos possa dar alguma esperança", pode ainda ler-se na mensagem que foi enviada à atriz.

