Noémia Costa foi expulsa do 'Hell's Kitchen Portugal' no passado domingo e também por isso esteve esta quinta-feira, dia 26 de outubro, à conversa com Júlia Pinheiro, no programa das tardes da SIC.

A atriz acabou por falar sobre o maior momento de tensão que viveu no concurso, quando confecionou três pratos de bacalhau que foram, todos eles, mandados para trás.

"Estava numa tensão enorme, neste dia aconteceram várias coisas... Mas pronto, já passou, está tudo bem. Desde que não esteja lá, está-se bem", começou por explicar Noémia.

"As pessoas não imaginam, aquilo é mesmo duro", acrescentou a artista, sublinhando a dificuldade que sentiu nesta experiência.

Noémia realçou ainda que a relação de todo o grupo foi muito boa e que os momentos de divergência foram apenas resultado dos desafios do concurso.

