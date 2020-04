"Comecei com 16 anos a pisar as tábuas. Faz hoje 40 anos que as continuo a pisar", foi com estas palavras que Noémia Costa começou por se dirigir aos fãs, através da sua página oficial do Facebook.

A atriz completa 40 anos de carreira no mundo da representação, percurso que fez questão de destacar na rede social, onde confessou que ainda tem muitos sonhos por concretizar.

"Creio que todos temos um propósito, creio que nada é por acaso.... Passados 40 anos, com alegrias e com tristezas, sou grata por tudo o que Deus me tem dado, entre teatro, televisão e cinema. Escolhi esta foto porque me enche de orgulho esta família esta Prazeres. Grata ao público pelo carinho que tem pelo meu trabalho. Grata à vida, que embora difícil me deixa dar o melhor de mim. Hoje faz 40 anos e eu estou aqui ainda com tantos sonhos. OBRIGADA", escreveu na legenda de uma fotografia onde surge ao lado de outros atores que fazem parte da novela 'Terra Brava', da SIC, o seu mais recente trabalho em televisão.

Com um percurso marcado com trabalhos em cinema, teatro e televisão, destacam-se alguns projetos no pequeno ecrã, entre eles a série 'Bem-Vindos a Beirais', da RTP, entre 2013 e 2015. Um trabalho que pode recordar nas imagens da galeria, que reúne algumas fotografias dos bastidores da série, que foram partilhadas na página do Facebook de Noémia.

