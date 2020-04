Filomena Cautela reuniu-se com alguns colegas e amigos que também fizeram parte do elenco da primeira temporada da série 'Morangos com Açúcar', da TVI.

A apresentadora esteve à conversa com Benedita Pereira, Joana Solnado, Rodrigo Saraiva, João Catarré, Tiago Aldeia e Manuel Moreira, através de uma videochamada, no programa '5 para a Meia-Noite', da RTP, na noite desta quinta-feira, 23 de abril.

Juntos, os atores recordaram alguns dos momentos mais divertidos vividos na altura em que gravaram a série, entre muitas gargalhadas.

Além disso, um dos momentos que deixou todos a rir foi quando a filha de João Catarré apareceu inesperadamente na videochamada do pai e lhe pediu para ir à casa de banho consigo. Veja tudo aqui aqui.

