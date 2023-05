Cinha Jardim e Bruno de Carvalho fazem parte do leque de comentadores do novo programa 'TVI Extra', onde são abordados os mais atuais temas do social.

O facto de estarem no mesmo formato suscitou curiosidade entre quem os conhece, uma vez que é público existirem polémicas antigas entre ambos e alguma animosidade.

Procurando tirar todas as dúvidas, Manuel Luís Goucha questionou a socialite em direto durante a sua participação na recente emissão de 'Goucha': "Vais comentar com o Bruno de Carvalho?".

"Não, não vou... O meu coração", reagiu Cinha, referindo-se ao facto de ter tido recentemente um enfarte do miocárdio.

"Cada um no seu lugar, para não dizer cada macaco no seu galho", continuou, explicando que são ambos comentadores do 'TVI Extra' mas vão estar presentes no formato em dias diferentes.

