Cinha Jardim voltou à televisão depois do grande susto que foi ter sofrido um enfarte do miocárdio no passado dia 2 de maio. A socialite esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e confessou os detalhes deste episódio marcante.

"Ainda não estou recuperada a 100% mas já tenho autorização médica para começar a trabalhar devagar", começou por contar a comentadora da TVI, acrescentado que este foi "um grande susto" que não esperava, embora se sentisse "muito cansada nas duas semanas" antes desse episódio dramático.

Relatou que sentiu um "apagão" enquanto conduzia e, já depois de perder os sentidos, acabou assistida por três pessoas que a deitaram no passeio.

"Há um médico estrangeiro que passa ali num grupo de turistas e que se apercebeu da situação. Começa a fazer-me as manobras de reanimação e essa sim foi a minha salvação", contou também Cinha, explicando que acordou quando ainda estava na rua, embora tenha perdido os sentidos novamente.

Agora, Cinha Jardim sabe que deveria ter tomado mais atenção aos sinais e ao cansaço que sentia ultimamente, que acabou por na altura associar apenas à vida agitada que tinha.

A socialite expressou ainda o desejo de conhecer as pessoas que a auxiliaram para que lhes possa agradecer e fez questão de destacar o profissionalismo que encontrou no hospital público onde foi acompanhada.

