Rita Ferro Rodrigues voltou recentemente de férias, isto depois de vários dias de sonho passados na Tailândia, na companhia dos filhos.

De volta a Portugal, e no meio do processo de separação do marido, Ruben Vieira, a apresentadora voltou às redes sociais para se mostrar de volta às atividades do quotidiano e para agradecer pelo apoio que tem recebido.

"De volta à vidinha do dia à dia, ao trabalho, aos passeios com a Toby e às turrinhas do Matias para me acordar, aos mimos dos amigos, a cumprir com rigor um conselho determinante de uma amiga preciosa: 'não te esqueças de ser gentil contigo' (Margarida Vila Nova, sempre tão sábia)", começou por escrever.

"Sejam gentis convosco - e sempre com os outros claro, mas sejam gentis convosco. E obrigada por todo o carinho, valorizo muito, devolvo em dobro", concluiu. Veja mais abaixo.

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues separou-se recentemente do companheiro de longa data, Ruben Vieira. O assistente da TVI, como lhe demos conta aqui, até já abandonou a casa em que vivia com a apresentadora.

