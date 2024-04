E chegaram ao fim as férias de Rita Ferro Rodrigues pela Tailândia.

Nas redes sociais, plataformas em que partilhou diariamente registos desta viagem que fez com os filhos, a apresentadora anunciou que estava de regresso a Portugal, aproveitando para fazer um desabafo sobre o que viveu.

"Foi generosa e meiga até aos últimos minutos. Este pôr do sol foi há meia hora. Já estamos no transfer para o aeroporto para regressar a casa e amanhã… rebenta a bolha. Obrigada querida Tailândia. Foi tão bom que nunca iremos encontrar as palavras certas", começou por dizer Rita.

Por fim, a apresentadora que, ao que tudo indica, se separou recentemente do marido, Ruben Vieira, acrescentou: "Foi tudo maravilhoso. Por mim , todos os anos uma viagem destas, todas as minhas poupanças serão para isto, não há nada melhor, nada. Viajar, amar , escrever. Até já Portugal. Vai ser bom recomeçar". Ora veja:

