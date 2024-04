O casamento de Rita Ferro Rodrigues e Ruben Vieira foi tema de destaque durante toda a semana. De acordo com alguma imprensa cor-de-rosa, a apresentadora e o assistente da TVI estão separados e segundo Hugo Mendes, editor do 'Passadeira Vermelha', da SIC, Ben, como é conhecido em televisão, já terá saído de casa.

A separação acaba por causar surpresa aos fãs deste casal, até porque dezenas foram as fotografias apaixonadas publicadas por ambos ao longo dos anos - e até recentemente, dado que a última partilha do género foi feita no passado dia 29 de janeiro.

Entretanto, Rita seguiu para a Tailândia numa viagem com os filhos e em Portugal ficou Ben, o que aumentou ainda mais os rumores.

Rita e Ruben, vale lembrar, casaram-se em 2010 mas estavam juntos há mais de 18 anos. Em comum têm um filho, Eduardo, de 12 anos.

Percorra a galeria e recorde 30 fotografias deste casal.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues aproveita viagem de sonho... mas rumores não param