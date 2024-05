O dia 18 de maio é um dos mais duros do ano para Zulmira Ferreira. Por ser o aniversário do filho, Edu Ferreira, a comentadora do 'Passadeira Vermelha' é relembrada da dor que sente pela morte deste seu grande amor, o que a leva a desejar passá-lo a sós.

Nas stories do Instagram, Zulmira partilhou uma fotografia do filho e nela escreveu: "Hoje e domingo vou estar fora do mundo. Não quero falar com ninguém. Quero estar só e comigo própria".

"Hoje o meu filho faz anos. Parabéns, meu amor", completou a ex-companheira de Jesualdo Ferreira.

Eddie Ferrer morreu a 19 de novembro de 2022, num hospital na Turquia. O artista foi operado a um aneurisma, mas acabou por não resistir. Zulmira Ferreira deixou várias críticas ao hospital que assistiu o filho e acusou a unidade em causa de o ter "abandonado".

© Instagram/Zulmira Ferreira

