Depois de se ter dito que José Castelo Branco se encontrava a dormir na casa da amiga Marluce Ferreira, ex-mulher de Carlos Cruz, eis que Zulmira Ferreira deu novas informações sobre o sítio onde o socialite tem passado os seus dias.

No meio de uma grande polémica, relacionada com a acusação de violência doméstica contra a esposa, Betty Grafstein, José começou por procurar Marluce para ter onde dormir, isto por ter sido expulso do hotel onde se encontrava hospedado, na sequência dos desacatos no restaurante lisboeta Põe-te Na Bicha.

De acordo com Zulmira Ferreira, que esteve hoje, dia 6 de maio, no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, José já deixou a casa de Marluce. "Ele está sem grandes condições de vida neste momento, nem casa tem", começou por dizer a comentadora.

"Ele estava em casa da Marluce, mas já saiu. Foi pedir a outra amiga: 'por favor, deixa-me vir, deixa-me ficar porque eu sou um sem-abrigo, não tenho onde ficar'", acrescentou Zulmira.

A ex-mulher de Jesualdo Ferreira sublinhou que a situação financeira de Castelo Branco é "muito complicada" e criticou o facto do socialite ter comparecido no Hospital CUF de Cascais, onde Betty está internado, "montado num boneco, cheio de joias e vistoso, a fazer um Carnaval".

