Estão a circular nas redes sociais imagens que mostram José Castelo Branco como nunca o vimos. O socialite esteve no restaurante Põe-te na Bicha, no Bairro Alto, em Lisboa, mas o jantar terminou com um grande desentendimento.

O influenciador Gonçalo Costa mostrou José a discutir com um cliente deste restaurante, até que o socialite se aproxima da pessoa em causa e lhe agarra o pescoço.

"Foi xenófobo e agrediu só porque lhe pediram para apagar um cigarro onde estava uma grávida", escreveu Gonçalo na mesma publicação.

O Fama ao Minuto tentou contactar José Castelo Branco no sentido de obter mais esclarecimentos. Até ao momento da publicação desta peça, a figura pública mantém-se em silêncio.

Veja na galeria o vídeo que mostra o desacato.