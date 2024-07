José Castelo Branco, que tem sido notícia ao longo dos últimos meses após ter sido acusado de violência doméstica por parte da mulher, Betty Grafstein, deu hoje, 10 de julho, uma entrevista a Júlia Pinheiro onde esclareceu todos os pormenores do processo judicial.

O socialite referiu que as medidas de coação que lhe tinham sido aplicadas, como a pulseira eletrónica, já foram levantadas, mas que há a intenção de lhe retirar os passaportes. Contudo, este reitera que se viram impedidos de o fazer uma vez que é "cidadão norte-americano".

Afinal, há divórcio?

"Que eu saiba, não há divórcio": foi desta forma que José respondeu à apresentadora quando questionado acerca da sua separação de Betty Grafstein.

"A Betty ao Guilherme, meu filho, disse que não queria divórcio nenhum, disse que estava muito magoada comigo, que eu tinha uma namorada", relata, lamentando que a companheira acredite naquilo que este diz serem mentiras.

Para além disso, José afirmou que o divórcio, a acontecer, terá que ser nos Estados Unidos, pois era lá que residia. Neste sentido, o socialite garante que está protegido pela lei uma vez que se tem de apresentar provas em como agredia Betty, algo que diz não existir.

E há queixa nos Estados Unidos?

A esta pergunta a resposta foi igualmente negativa. Castelo Branco garante que não foi apresentada nenhuma queixa contra si em Nova Iorque, apenas uma tentativa de por parte do filho, Roger, com quem nunca se deu bem.

"O Roger teve sempre uma péssima relação com a mãe", revela, notando que Betty chegou a colocar um processo contra o filho quando este ficou com parte dos bens que herdou de Grafstein (ex-marido, que não era pai de Roger).

"O pai do Roger, esse sim, foi um agressor...", atira.

Propriedades em seu nome

José Castelo Branco garante que não tem nenhuma propriedade em seu nome - pela parte de Betty - sendo que as únicas que teve, herdadas da mãe, renunciou em favor do filho, Guilherme.

Atualmente encontra-se a viver na casa de Marluce, ex-mulher de Carlos Cruz, contando ainda com o apoio incondicional de outra amiga.

Relação com o filho, Guilherme

José Castelo Branco afirmou que Guilherme, seu filho, ficou "muito magoado" com toda esta situação, mas que "está do seu lado".

Este conta que Guilherme chegou a ter uma "conversa de homem para homem" com Roger, quando o encontrou no hospital, depois de uma visita a Betty.

"O meu filho está do meu lado. Todas as semanas vou à casa do Guilherme", realça.

