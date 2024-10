Zulmira Ferreira diz estar cada vez mais próxima de ver ser feita justiça pela morte do filho, Eduardo Ferreira. Nas últimas horas, a comentadora do social usou as redes sociais para assegurar que rebentou um escândalo sobre casos como o do DJ Eddie Ferrer.

"Os próximos dias prometem. Nos próximos dias irei falar sobre a Turquia. Rebentou um escândalo que eu previa e que veio tarde. Vergonha e muita morte pelo meio. Eu estou envolvida. O meu filho foi uma das vítimas", declarou.

O filho de Zulmira morreu em novembro de 2022 na sequência de um aneurisma, depois de ter sido assistido na Turquia. Eduardo estava numa viagem de trabalho quando foi internado num hospital de Istambul, onde foi operado de urgência.

"A mim não me deixaram fazer justiça, mas não tardou. Está a fazer-se agora. Deus realmente não dorme. Que tenham todos o mesmo destino", completou, sem revelar mais detalhes sobre o tema.

