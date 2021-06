Portugal estreia-se esta sexta-feira no Campeonato da Europa e, à semelhança de Dolores Aveiro, também Katia Aveiro quis desejar toda a sorte à equipa das quinas.

No Brasil, a irmã de Cristiano Ronaldo fez uso das redes sociais para desejar força a Portugal com uma camisola da seleção vestida - e, claro, com o número 7 estampado.

Ora veja.

