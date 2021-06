Chegou o tão aguardado dia. Portugal estreia-se esta sexta-feira, 15 de junho, no Campeonato da Europa com o jogo frente à Hungria e Dolores Aveiro não tardou em deixar uma mensagem de força à seleção nacional.

Acérrima adepta da equipa das quinas e apaixonada por futebol, a matriarca afirmou que "hoje começa mais uma história para a nossa seleção".

"Força! Vamos com tudo", escreveu ainda na legenda de uma fotografia em que aparece com a camisola de Portugal com o número 7, de Cristiano Ronaldo.

