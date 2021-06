Dolores Aveiro já partilhou o seu palpite para o jogo Hungria-Portugal, desta terça-feira.

A mãe de Cristiano Ronaldo aposta na vitória para a Seleção Nacional, acreditando que está irá vencer por 2-1, com um golo “do meu menino, se Deus quiser”.

Um palpite que já foi destacado na sua página de Instagram. "Boa sorte pessoal, e que a nossa seleção seja a que ri no final", rematou.

De acordo com o comunicado enviado às redações, "a mãe de CR7 é uma das figuras públicas escolhidas para apresentar a Betano neste Campeonato da Europa, a quem se juntam também o ator Eduardo Madeira, Pedro Ribeiro da Rádio Comercial, o youtuber Miguel Paraíso, e ainda os humoristas Guilherme Geirinhas e Pierre Zago.

“Este desafio que lançámos à D. Dolores e que foi prontamente aceite é, sem dúvida, um conteúdo interessante uma vez que temos a mãe do capitão da seleção a apostar, nas suas palavras, numa vitória portuguesa com um golo do seu menino”, aponta José Almeida, Marketing Manager da Betano.

