Cristina Ferreira está atualmente no Rio de Janeiro, Brasil, mas não fica indiferente às notícias que chegam de Portugal.

Numa recente publicação que fez na sua página de Instagram, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI reagiu à vitória nas audiências em dia de estreia.

"São agora 9 da manhã. Aterrei às 6 com boas notícias de Portugal. A novela 'Rua das Flores' conquistou os portugueses, liderou, juntamente com a 'Festa é Festa' que foram as novelas mais vistas do dia. Estou feliz. E estou no Rio", disse.

Sobre a ida ao Brasil, apenas referiu que foi "em trabalho" e que esta quarta-feira, 20 de abril, "já conta tudo".

