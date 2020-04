Em casa de Mariana Norton hoje é dia de festa. A atriz completa mais um ano de vida esta terça-feira, dia 28 de abril, uma data que está a ser celebrada à distância dos que mais ama por causa da pandemia da Covid-19.

Nas redes sociais já começaram a surgir várias mensagens carinhosas, entre elas a da colega e amiga Vera Kolodzig.

A também atriz recorreu à sua página de Instagram para assinalar a data. "A Mariana Norton faz anos hoje! No ano passado celebrámos assim, este ano vai ser um bocadinho diferente", começou por dizer.

"Esta quarentona está, como todos nós, de quarentena! Eu gosto muito desta quarentona. É a minha amiga com o sentido de humor mais parecido com o meu e com a voz mais bonita. E ainda tenho a sorte de ser minha vizinha. Amo-te muito minha cubanita do [coração]. Um dia feliz", rematou.

