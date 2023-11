Na semana passada, a família real da Dinamarca revelou os seus planos para a celebração do Natal, sendo que a maior parte dos membros ir-se-ão juntar à rainha Margarida no Palácio de Marselisborg. Contudo, há uma falta que será sentida: a do conde Nikolai.

O jovem, de 24 anos, encontra-se atualmente a estudar na Universidade de Tecnologia em Sidney, e, segundo a revista Hello!, irá passar a festividade por lá com a namorada, Benedikte Thoustrup.

Este tem sido um ano marcante para Nikolai, filho do príncipe Joaquim e neto de Margarida da Dinamarca. Para além de ter mudado de país, também perdeu o título real de príncipe por decisão da soberana.

