É tradição que durante as visitas de Estado à Dinamarca, os convidados organizem um ato oficial com a família real como forma de agradecimento aos seus anfitriões.

Foi neste cenário, na noite desta terça-feira, dia 7 de novembro, que foi possível ver o herdeiro dinamarquês pela primeira vez depois da 'revolução' que as suas fotos a passear em Madrid com Genoveva Casanova provocaram.

O jantar teve lugar na Gliptoteca de Copenhaga, onde antes os reis Felipe VI e Letizia, juntamente com a rainha Margarida e os príncipes herdeiros, visitaram uma exposição de Sorolla.

A rainha de Espanha e a princesa da Dinamarca surgiram com visuais elegantes. Enquanto Letizia usou um vestido preto, de alças largas, saia plissada e comprimento midi, com decote em V, a princesa optou por um conjunto composto por uma blusa preta justa, com decote em barco, de mangas compridas, e uma saia verde brilhante, ajustada na cintura.

Veja as fotografias deste evento na galeria.

Leia Também: Frederico da Dinamarca e o suposto caso com Genoveva Casanova