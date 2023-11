A imprensa espanhola deu conta esta terça-feira, dia 7 de novembro, de uma suposta relação entre o príncipe Frederico da Dinamarca e a atriz mexicana Genoveva Casanova.

De acordo com o Lecturas, existem fotografias do príncipe herdeiro a passear em Madrid com a atriz. Genoveva, que faz anos esta quarta-feira, previa passar o aniversário na capital espanhola, mas já terá abandonado a cidade.

Segundo fontes próximas, Genoveva sabia há vários dias da existência das fotos do seu passeio com o príncipe herdeiro e também que estas acabariam por ser publicadas. Ao longo destes dias, e durante cerca de uma semana, vários jornalistas tentaram contactá-la para perguntar sobre a existência das referidas imagens. A imprensa começou a juntar-se à sua porta, motivo pelo qual decidiu deixar Madrid.

Segundo a versão que a própria Genoveva deu ao Lecturas, logo após a publicação da notícia, ela e o príncipe dinamarquês têm um amigo em comum que mora na capital e que planeava fazer de 'guia' para Frederico quando este visitasse a cidade. No entanto, adoeceu e o plano que tinha projetado fazer com o príncipe 'passou-o' à sua amiga. Telefonou a Genoveva e pediu-lhe que cumprisse com o príncipe o plano que tinha traçado. Assim, no dia 25 de outubro, Frederico e Genoveva visitaram o museu Thyssen, passearam pelo Parque do Retiro e à noite assistiram a um espetáculo de flamenco.

Foi durante esse passeio que ambos foram fotografados pelos paparazzi. Como revelou o diretor do Lecturas, Luis Pliego, no programa 'Tarde AR', o príncipe e Genoveva foram para a casa dela ao final da noite, uma vez concluído o plano.

Segundo o diretor da referida publicação, Federico só terá saído de casa de Genoveva na manhã seguinte, deixando o local no carro da embaixada e seguindo diretamente para o aeroporto para voar de volta à Dinamarca. Paloma Barrientos, diretora adjunta da Vanitatis, garantiu no mesmo programa que, segundo a versão de Genoveva, Federico da Dinamarca não entrou em sua casa.

Entretanto os advogados de Genoveva já emitiram um comunicado onde referem que as informações são falsas, que não existe qualquer envolvimento entre Frederico e a atriz e pedem que os artigos publicados sobre esse tema sejam apagados.

O documento pede ainda que seja emitido um desmentido num prazo máximo de sete dias úteis e que tenha uma extensão igual ou maior do que aquele divulgado pela publicação. Caso isso não aconteça, a atriz irá mover uma ação legal contra a publicação em questão.

Leia Também: Rainha Letizia e princesa Mary visitam hospital pediátrico. As imagens