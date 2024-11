Depois de uns dias de descanso na Austrália, eis que Mary de Dinamarca está de regresso aos compromissos oficiais.

Esta terça-feira, 5 de novembro, a monarca assistiu aos prémios 'Crown Prince Couple', distinção criada em 2004 a propósito do seu casamento com Frederico X.

Para o evento, que teve lugar em Copenhaga, a soberana elegeu um macacão preto com rachas nas pernas, que evidenciava a silhueta.

A rainha trouxe cor ao coordenado através dos sapatos e da carteira, ambos em tons de amarelo.

Veja as imagens do look na galeria.

Leia Também: Margarida da Dinamarca regressa aos compromissos após queda