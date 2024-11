Depois de ter sido hospitalizada em setembro devido a uma queda, eis que a rainha da Dinamarca já regressou aos seus habituais compromissos.

Margarida, de 84 anos, concedeu os prémios honorários Ebbe Munck Award, esta terça-feira, 5 de novembro. A distinção foi criada em 1975 para comemorar a vida daqueles que lutaram na II Guerra Mundial.

A mãe do rei Frederico X, para quem abdicou do trono em janeiro deste ano, estava visivelmente bem disposta, com um sorriso, mostrando-se completamente recuperada.

Para a ocasião, elegeu um sofisticado coordenado azul bebé.

Mesmo tendo abdicado, Margarida continuará a estar presente em diversos compromissos, tal como já tinha sido revelado anteriormente.