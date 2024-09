A rainha Margarida da Dinamarca encontra-se internada no hospital, depois de ter sofrido uma queda no Castelo de Fredensborg, destaca a imprensa internacional.

A informação foi confirmada pela representante da Casa Real, Lene Balleby, através de um comunicado emitido à agência de notícias Ritzau.

"A rainha Margarida foi levada para o Rigshospitalet ontem à noite depois de uma queda no Castelo de Fredensborg", sublinha-se.

A mãe do rei Frederico X, por quem abdicou do trono no início do ano, encontra-se bem e em observação.

