Depois de Dânia Neto e Manuela Couto, foi a vez de João Mota recorrer à sua página de Instagram para se despedir da novela 'A Serra', da SIC.

Com o fim das gravações, este escreveu uma 'carta' à sua personagem.

"Querido Nicolau, escrevo para me despedir. Não te volto a ver, mas serás sempre parte de mim. Só tu sabes como eu estava quando nos encontrámos… Só tu sabes o que se foi passando ao longo deste tempo todo dentro do meu peito, e nunca me deixaste. Ser-te-ei eternamente grato. Mais que um personagem, foste um amigo. Falei contigo, pedi-te ajuda, ri e sorri contigo. Choraste lágrimas que eram minhas", começou por escrever.

"Aprendi com este projeto que nada é 'mais um', tudo é único. E tudo é especial por ser único. O amanhã é uma incerteza e o amor é a única certeza que temos. E tanto amor que recebemos ao longo destes meses. Levo de ti a certeza de que a essência é mais importante que qualquer estatuto, e que o amor, quando verdadeiro, vence sempre. A responsabilidade de te ter conhecido tornou-se uma terapia… de confiança, de persistência, de entrega, de superação e de amor", acrescentou.

"Hoje entrego-te à tua Serra para que possas seguir o teu coração. Sei que te despedes de mim com um abraço, daqueles de verdade, que aprendeste com a tua sogra, e com um sincero e desajeitado: - 'Confia em ti João, Sempre!'", continuou.

Uma publicação onde deixa ainda algumas carinhosas palavras a todos os que se cruzaram consigo neste projeto. "Obrigado a todos os meus incríveis colegas que partilharam comigo esta viagem, a toda a equipa de produção da SP Televisão, à SIC e ao Daniel Oliveira pela oportunidade de ter vivido está história tão bonita", completou.

