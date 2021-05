Nick Jonas está a recuperar de um acidente que teve a andar de bicicleta. O cantor de 28 anos revelou esta segunda-feira, dia 17 de maio, durante o programa 'The Voice', que atualmente está a recuperar dos ferimentos.

"Sinto-me bem", afirmou. "Já estive melhor, mas estou bem", confessou.

"Parti uma costela de uma queda da bicicleta e fiquei com nódoas negras e lesões, mas quis dizer isto no caso de não me mostrar muito entusiasmado como costumo parecer. Blake [Shelton, outro dos jurados], por favor, não me faças rir que isto ainda me dói", pediu.

Não perdendo a oportunidade de brincar com a situação, Blake Shelton afirmou: "Tu queres é ver se consegues votos por pena".

Leia Também: Nick Jonas é hospitalizado após após magoar-se durante gravações