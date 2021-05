Nick Jonas magoou-se no passado sábado, dia 15 de maio, durante as gravações do seu novo programa, noticia o site de entretenimento TMZ.

Não foram revelados grandes pormenores sobre o acidente, mas sabe-se que foi o suficiente para que o músico fosse levado ao hospital, de onde entretanto já recebeu alta.

Esta segunda-feira, dia 17 de maio, regressará ao habitual compromisso de trabalho, neste caso no programa 'The Voice'.

