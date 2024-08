Nev Schulman sofreu um sério acidente enquanto andava de bicicleta, depois de ter colidido com um carro na passada semana.

O apresentador do programa 'Catfish', da MTV, relatou o sucedido através de uma partilha na sua página de Instagram.

"Fui pescar com a minha família no domingo. Foi incrível e ideia do meu filho. Um dia bom", realçou.

"Encontramos um barco disponível (obrigada capitão Ben!) e pescámos todo o tipo de peixes, a maioria dos quais devolvemos ao mar porque eram demasiado queridos. Foi mágico. Um dia repleto de amor, aqueles que só a natureza pode proporcionar a uma família"; sublinha.

"Segunda não foi um desses dias. (...) Segunda mostrou-me o quão sortudo eu sou por ter tido domingo. É verdade o que dizem - a vida pode mudar num instante", sublinha.

A celebridade, de 39 anos, descreve que o acidente aconteceu enquanto ia buscar o filho à escola. "Não cheguei a buscar o meu filho. Na verdade, ainda bem que não o fiz. Estava sozinho no impacto. Eu e o camião. E depois a estrada. Estava sozinho e inconsciente. E depois fiquei consciente".

Nev afirma que "partiu o pescoço", mas que "não ficou paralisado". "É difícil sentir pena de mim mesmo quando ouço os médicos a dizer que muitas pessoas com ferimentos parecidos não voltam a andar. Sou um sortudo por estar aqui, vivo, de pé com a minha família, a planear a minha recuperação. Comecei a compreender o significado de gratidão. Pelas coisas grandes e pequenas antes do acidente", reconhece.

