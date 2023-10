Neymar está a aproveitar este tempo parado para estar com a filha bebé, a pequena Mavie, que nasceu no início de outubro.

Com uma lesão grave que sofreu durante o jogo do Brasil contra o Uruguai, estando agora longe dos relvados, o futebolista publicou uma fotografia onde aparece sentado no sofá com a menina ao colo.

Na carinhosa fotografia podemos ver a bebé a dormir junto do papá.

Neymar com a filha© Instagram_neymarjr

Recorde-se que Mavie é a primeira filha de Neymar e Bruna Biancardi. O jogador é também pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação terminada com Carol Dantas.

