Apesar de Neymar não ter conseguido chegar a tempo do parto da filha, o jogador tem aproveitado ao máximo a companhia da menina.

Depois de ter confirmado que o futebolista não esteve presente no parto e quem cortou o cordão umbilical foi a irmã, Bruna Biancardi mostrou no Instagram novas carinhosas fotografia desta fase única.

Entre as fotografias da bebé e do parto, podemos ver um adorável registo de Neymar com a filha Mavie ao colo.

"Ser mãe sempre foi o meu sonho, e quem me conhece sabe. Mas não imaginei que seria um amor tão intenso e inexplicável. É como se tudo só fizesse sentido agora", disse Bruna Biancardi na legenda das imagens.

"Foram meses de muitas mudanças, tanto físicas como emocionais. Ela sentiu tudo o que eu sentia, e foi maravilhoso ver quem são as pessoas que realmente se importavam com a gente. Deus, amigas, amigos, familiares... muito obrigada", destacou.

"No nascimento dela pude experimentar as sensações do parto normal e também da cesárea, e não mudaria nada! Foi perfeito! Já sinto falta dos chutinhos, de passar creme na barriga e acompanhar o desenvolvimento dela, mas, agora está infinitamente melhor", parilhou.

"Escrevo essa legenda com a Mavie nos meus braços, dormindo, com o rostinho mais lindo, a saúde perfeita e um jeitinho que encanta mais todo mundo a cada dia que passa", contou depois.

"Estou ansiosa para vivermos coisas maravilhosas juntas, filha! Estarei sempre com você. Obrigada por ter me salvado. Amo-te mais que tudo", completou.

De recordar que durante a gravidez, Neymar foi visto com outra mulheres e acusado de traição.

A pequena Mavie é a primeira filha do futebolista com Bruna Biancardi. O jogador é também pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação já terminada com Carol Dantas.

