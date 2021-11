"Tão mas tão querido este meu neto Duarte". Foi desta forma que Bibá Pitta começou por descrever o recente vídeo que publicou na sua página de Instagram.

A figura pública gravou um pequeno vídeo do neto mais velho, Duarte, a dormir em sua casa com a tia Madalena, momento que fez questão de partilhar com os seguidores.

"Vocês imaginam o meu coração? Sei que os meus netos adoram vir cá para casa, até porque a casa da avó é o prolongamento da casa da mãe, não é verdade? Mas ouvir estas palavras com esta voz de mimo e a ternura que ele tem pela sua tia, é de se ficar a babar (é como eu estou)", acrescentou.

"Vou-me deitar… Sei que vou acordar com um salto em cima de mim a dizer: Avó anda, vamos tomar o leitinho, não é Maria Pitta Paixão? Tanta sorte eu tenho por ter este amor na minha vida. Boa noite, beijinhos", rematou.

De referir que no vídeo o menino diz: "Avó, é muito bom dormir aqui". Veja em baixo.

Recorde-se que o pequeno Duarte é filho de Maria Pitta Paixão com Guilherme Paixão. O casal tem ainda em comum o pequeno António Maria e a pequena Piedade.

