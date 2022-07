Sara Norte deu esta terça-feira, 12 de julho, início a uma nova etapa da sua vida. A atriz, de 37 anos, resolveu abraçar um estilo de vida mais saudável com o objetivo de perder os quilinhos a mais que, confessa, ganhou durante os últimos três meses.

"Hoje começou uma nova etapa. Nestes últimos três meses engordei cerca de 10 kg. De facto não se nota muito porque tenho uma boa genética herdada pelos meus pais e também porque agora que tenho 37 anos a gordura fica localizada principalmente na barriga e zona lombar", começou por explicar Sara, revelando que irá a partir de hoje dar início a um plano de treinos e alimentar.

"Decidi não só por uma questão estética, mas também porque estou farta de ter uma vida sedentária e este corpixo tem que se começar a mexer e a ser bem tratado. Desafiei me a mim própria: 10 kg em três meses, mas de forma saudável e sempre acompanhada", contou.

Sara quer cumprir o objetivo a que se propôs alterando "por completo" a sua alimentação, o que implicará por exemplo, deixar de lado os refrigerantes, que são a sua "perdição", passando a consumi-los apenas um dia por semana.

"Chegou a hora de tratar de mim e vamos a isto com toda força e determinação e claro com a ajuda do AquaFitness e do Diogo Nobre [personal trainer]", escreveu, por fim, prometendo mostrar daqui em diante os treinos, os quilos perdidos e também "os dias que não correrem tão bem".

