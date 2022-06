Foi tema no 'Passadeira Vermelha' desta quinta-feira, 9 de junho, as grandes revelações que Charlie Puth fez ao site Bustle sobre a sua intimidade, nomeadamente sobre a virgindade.

O músico lamenta o facto de ter perdido a virgindade aos 21 anos com uma fã que nunca mais voltou a ver. Facto que os comentadores do programa da SIC Caras encararam com grande naturalidade.

"Nem sempre tem de ser cor de rosa", defenderam.

Sara Norte foi ainda mais longe e atirou: "Quando foi a minha primeira vez pensei: 'Andei-me a guardar para isto?' Foi horrível".

