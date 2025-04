Benedita Pereira passou os últimos dias em detox, tal como revelou através de uma partilha na rede social Instagram.

"Perdi 1,5 kg em três dias de detox mas, mais do que isso, apercebi-me de muitos hábitos menos saudáveis que tinha e que com força de vontade consigo melhorar", notou, partilhando a sua experiência com o objetivo de motivar e inspirar os seguidores.

"Atenção que fiz o detox nos dias mais difíceis do mês para mim, quando tenho os cravings de doces mais intensos, sobretudo à noite. Consegui cumprir tudo direitinho, por isso tu também consegues", disse.

Esta sexta-feira, 4 de abril, um dia depois de terminar o detox, Benedita Pereira resolveu manter-se "no foco" com um "suminho natural pela manhã antes de uma aula de pilates".



© Reprodução Instagram - Benedita Pereira

