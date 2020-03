Os três principais canais generalistas portugueses, RTP, SIC e TVI, tomaram no decorrer dos últimos dias medidas drásticas com vista a prevenção da propagação do novo coronavírus. Medias que visaram numa primeira fase a realização de programas em direto sem a presença de público, traduzindo-se mais tarde na suspensão desses mesmos formatos.

SIC e TVI suspenderam a gravação em direto dos seus programas de daytime, entre outros formatos das estações. Mas afinal de que forma estas suspensões vão afetar a programação de fim de semana?

TVI

No caso da TVI, o serão de sábado não sofre alterações. Vai poder ver 'Mental Samurai' - programa gravado e comandado por Pedro Teixeira.

No domingo, o caso muda de figura. A estação de Paço de Arcos tinha agendado para o serão a gala de 'Dança Com as Estrelas'. Por motivos de prevenção, esta foi suspensa e substituída na grelha por um novo episódio do concurso 'Mental Samurai'.

SIC

Tal como informou o diretor de programas Daniel Oliveira, a estação de Paço de Arcos mantém em exibição no serão de sábado a 'Árvore dos Desejos'. Apesar de as gravações do formato conduzido por João Manzarra terem sido suspensas, será mantido no ar o conjunto de programas já gravados da segunda temporada. Mais tarde, pode ainda assistir a um novo episódio de 'Amigos Improváveis - Famosos' - programa que também já se encontra gravado.

Para o serão de domingo, a SIC também manteve os planos. Vai para o ar uma nova emissão de 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', conduzido por Ricardo Araújo Pereira, que será gravada à porta fechada. Segue-se depois a segunda emissão de '24 Horas de Vida', novo programa de Bárbara Guimarães, que foi gravado há já alguns meses.

RTP

A estação pública de televisão não tinha qualquer programa em direto agendado para a noite de sábado, motivo pelo qual a sua programação se mantém sem alterações. Já no domingo as alterações foram obrigatórias. O programa 'Got Talent' foi suspenso, por terem duas das juradas em quarentena (Cuca Roseta e Sofia Escobar). Em vez da gala, em direto, será emitido um best off especial, com os melhores momentos dos concorrentes finalistas do 'Got Talent Portugal'.

Leia Também: RTP suspende 'Got Talent': "Duas juradas do programa estão em quarentena"