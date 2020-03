Depois de a TVI ter decidido suspender o programa 'Dança Com as Estrelas', que se deveria realizar este domingo, dia 15, em direto, surge a notícia de que a programação de amanhã volta sofrer alterações. Também a RTP decidiu cancelar a gala do 'Got Talent Portugal', prevista para o mesmo dia.

"Na sequência da evolução do surto da COVID-19 e das medidas preventivas que a RTP tem vindo a tomar, informamos os meios de comunicação social que a emissão de amanhã do programa 'Got Talent Portugal' será suspensa", informação a estação pública num comunicado enviado à imprensa.

"Esta decisão deve-se ao facto de as duas juradas do programa se encontrarem em quarentena", pode ainda ler-se na referida nota, que neste caso se refere às juradas Cuca Roseta e Sofia Escobar.

Em vez da gala, em direto, será emitido um best off especial, com os melhores momentos dos concorrentes finalistas do 'Got Talent Portugal', informa ainda a RTP.

Importa lembrar que fazem ainda parte dos jurados do formato Manuel Moura dos Santos e Pedro Tochas.

Leia Também: Depois da SIC, TVI anuncia medidas mais drásticas contra coronavírus